Feribotla gelen ralliciler, yarışarak dönecek

Mehmet ÇİL/DATÇA(Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Gökova Körfezi çevresinde Transanatolia Rally Raid ve TR Extreme tarafından 16-19 Kasım arasında düzenlenen Rally Halikarnasos yarışlarının Datça ayağı başladı. Bodrum\'dan Datça\'ya feribotlarla gelen sporcular, startın ardından 330 kilometrelik zorlu parkurda yarışarak, Bodrum\'a dönecek.

Bodrum ve Gökova çevresinde 16-19 Kasım arasında yapılan Rally Halikarnasos yarışlarında, motosiklet, ATV-SSV ve 4x4 olmak üzere 66 araçta 88 yarışmacı derece için mücadele edecek. Bodrum\'dan feribotla gelip, Datça\'nın Karaköy Körmen Limanı\'nda karaya çıkan sporcular, Marmaris Karayolunun 30\'uncu kilometresinde, AKTUR tatil sitesi önünden start alarak, Yastıkiçi, Gavur Deresi, Alavara, Çakal Deresi, Soğuksu, Bördübet, Karacasöğüt ve Akyaka güzergahı üzerinden Bodrum\'a dönecek.

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