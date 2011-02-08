-FERİBOT YANDI, 225 YOLCU KURTARILDI CAKARTA (A.A) - 08.02.2011 - Endonezya'da, bir feribotta yangın çıktığı ve 225 yolcunun tamamının kurtarıldığı bildirildi. Endonezya Ulaştırma Bakanlığı sözcülerinden Bambang Ervan yaptığı açıklamada, Singapur'un yakınlarında bulunan Batam adasına 225 yolcu taşıyan Selvia adlı feribotta, Cava adasında yer alan ve Endonezya'nın başkenti olan Cakarta'nın 26 kilometre açıklarında yangın çıktığını belirtti. Ervan yaptığı açıklamada, bütün yolcuların kurtarıldığını ve yangının nedenlerini belirlemek amacıyla soruşturma açıldığını ifade etti. Yetkililer, bu son kazanın, 10 gün önce Cava ile Sumatra adaları arasında sefer yapan ve 10 kişinin ölümüne yol açan feribot yangınından sonra meydana geldiğine işaret ettiler. Endonezya takımadası, aralarında Sumatra ve Cava adalarının da bulunduğu 17 bin ada ve adacıktan oluşuyor. Endonezyalıların bir adadan başka bir adaya gitmek için en fazla rağbet ettiği araç ise feribot. Ocak 2009'da, Sulawesi ve Borneo adaları arasında bir feribotun batması sonucu yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetmişti.