-Feribot kazasında 43 kişinin cesedi bulundu ZANZİBAR (A.A) - 10.09.2011 - Hint Okyanusu'nda Tanzanya'ya bağlı turistik Zanzibar'ın iki büyük adası arasında bir feribotun sefer yaptığı sırada batmasının ardından 43 kişinin cesedi bulunurken, 300 civarında kişinin kaybolduğu bildirildi. Tanzanya'ya bağlı yarı özerk ve Müslüman Zanzibar takımadalarının yetkilileri, Unjuga ve Pemba adaları arasında sefer yapan geminin kaza sırasında 600 yolcu taşıdığını belirterek, şimdiye kadar 43 cesede ulaşıldığını kaydettiler. Yetkililer 40'ı ağır yaralı 259 kişinin kazadan kurtulduğunu belirttiler. Kayıplar arasında 20 çocuğun bulunduğunu belirten yetkililer, turistik bölgede sefer yapan gemide kaybolanlar arasında şimdilik yabancı bulunmadığını ifade ettiler.