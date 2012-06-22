Feribot kayığa çarptı: 1 ölü

Yalova'daki Topçular İskelesi'nden hareket eden ''Gayrettepe'' adlı arabalı feribot, iskelenin yaklaşık 200 metre açığında bir kayığa çarptı.1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle parçalanan kayıkta bulunan Mehmet Eker (69) ve Hasan Basri Güneşlioğlu (69) denize düştü.

Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve Yalova Deniz Polisi ekipleri, denizden Mehmet Eker'in cesedini çıkardı. Yaralanan Güneşlioğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan, ancak ismi henüz açıklanmayan feribotun kaptanı ise ifadesinin alınması için jandarma karakoluna götürüldü.

Mehmet Eker ve Hasan Basri Güneşlioğlu'nun, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesindeki bir tatil sitesinden, kayıkla denize açıldıkları öğrenildi.