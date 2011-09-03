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Feribot iskelelerinde yoğunluk BURSA (A.A)

03 Eylül 2011 21:33

-Feribot iskelelerinde yoğunluk BURSA (A.A) - 03.09.2011 - Bayram tatilinden dönenler, İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ'nin (İDO) Bursa-Güzelyalı, Balıkesir-Bandırma ve Yalova-Topçular feribot iskelelerinde uzun araç kurukları oluşturdu. Alınan bilgiye göre, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki tatil yörelerinden dönen İstanbullu tatilciler ile Güney Marmara'dan İstanbul'a giden vatandaşların kullandıkları Yalova-Topçular, Bursa-Güzelyalı ve Balıkesir-Bandırma feribot iskelelerinde, ek seferlere rağmen, yoğunluk yaşandı. İDO yetkilileri, bu hatlardaki tarifeli feribot ve deniz otobüslerine ilave olarak, bayram tatili süresince ek seferler düzenlendiğini belirterek, 9 günlük tatilin ardından, dönüş yolculuğunun genellikle son günlere bırakıldığına dikkati çektiler. Yalova-Topçcular İskelesi'nde özellikle uzun araç kuyrukları oluşurken, bayram tatili boyunca bugüne kadar yaklaşık 50 bin aracın geçiş yaptığı iskeleden, sadece bugün 12 bin dolayında aracın geçiş yapmasının beklendiği bildirildi.

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