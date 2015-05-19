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Dünya
Deutsche Welle

Ferhunde’yi korumayan 11 polise hapis

Afganistan’da Kur’an-ı Kerim yaktığı iddiasıyla linç edilen Ferhunde’yi korumadıkları gerekçesiyle 11 polis memuruna 1 yıl hapis cezası verildi.

19 Mayıs 2015 15:22


Başkent Kabil'de görülen davada Hâkim Safiullah Mucedidi görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle 11 polisi 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yargılanan diğer 8 polis ise mahkeme tarafından suçsuz bulundu.

Kabil'de 19 Mart tarihinde bir muska satıcısı Ferhunde'nin Kur'an-ı Kerim'i yaktığını iddia etmiş, bunun üzerine bir caminin yakınlarında toplanan kalabalık 27 yaşındaki genç kadını döverek öldürmüştü. Ferhunde'nin cesedi yakıldıktan sonra nehre atılmıştı.

Görgü tanıkları, ilahiyat bölümü mezunu olan Ferhunde'nin Kur'an-ı Kerim yakmadığını söylüyor.

Ferhunde'nin linç davasında 4 sanık idam cezasına çarptırılırken, 8 kişiye 16 yıl hapis cezası verilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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