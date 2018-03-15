T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ferhat Tunç'un kız kardeşi toprağa verildi

Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)- ALMANYA'nın Frankfurt kentinde 8 Mart'ta geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren sanatçı Ferhat Tunç'un kız kardeşi Nadire Yoslun (46), Tunceli Cemevi'nde düzenlenen törenden sonra toprağa verildi

15 Mart 2018 17:32

Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)- ALMANYA\'nın Frankfurt kentinde 8 Mart\'ta geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren sanatçı Ferhat Tunç\'un kız kardeşi Nadire Yoslun (46), Tunceli Cemevi\'nde düzenlenen törenden sonra toprağa verildi. 
Ferhat Tunç\'un 2 çocuk annesi kız kardeşi Nadire Yoslun\'un cenazesi bugün sabah saatlerinde toprağa verilmek üzere Tunceli\'ye getirildi. Cemevinde düzenlenen törene, Nadire Yolsun\'un 2 çocuğu, sanatçı Ferhat Tunç, Tunç\'un annesi Çiçek, babası Hüseyin Yoslun, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, CHP İl Başkanı Şükrü Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cemevindeki cenaze töreninde Alevi dedesinin Zazaca okuduğu dualardan sonra helallik alındı ve kılınan cenaze namazı sonrası Ferhat Tunç, kız kardeşi için konuştu. Ferhat Tunç\'un duygusal konuşması sırasında cenaze törenine katılanlar gözyaşlarını tutamadı. Tunç konuşmasında, \"Gülüşüne kurban olduğum dünyalar güzeli bacım. Benim bacım güzel bir kadındı. Benim bacım Almanya\'da yaşamasına rağmen tam bir Tunceli sevdalısıydı. Almanya\'daki yaşamı sırasında  hep ezilen halklar için kadın hakları için yoksulların hakları için mücadele etti. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü\'nde alanlara çıkıp yine bayram havasında direniş havasında dünya emekçi kadınlar günü etkinliğine katılacağı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ey yüreğimin paha biçilmez parçası, seni doğup büyüdüğün, sevdalısı olduğun topraklara getirdik. Şimdi gideceğin yerde eminim ki yalnız değilsin. Seni hiçbir zaman unutmayacağız, seni çok seviyoruz\" dedi. 
Ferhat Tunç\'un konuşmasından sonra cenaze bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracına konulup, merkez Babaocağı köyüne götürülerek toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ferit DEMİRTUNCELİDHA ALMANYA FrankfurtMartFerhat TunçNadire YoslunTunceli CemeviTunçTunceliCemevindeNadire YolsunFerhat Tunç TunçHüseyin Yoslun HDP Tunceli Milletvekili AlicanCHPBaşkanıKılıçCemevindekiAlevi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24