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Ferhat Tunç'un 9 yıl hapis istemiyle yargılandığı davanın karar günü yarın

Tunç ‘terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle yargılanıyordu

24 Eylül 2018 17:17

Ferhat Tunç’un ‘terör örgütü propagandası’ yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 10 aydan 9 yıl 4 aya kadar hapisle yargılandığı davanın karar duruşması yarın İstanbul Adliyesi’nde görülecek. 

Evrensel'de yer alan habere göre, 2015 ve 2016 yıllarında sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek hakkında dava açılmıştı. 

Tunç, “Sanatçılardan insanın umudunu, kederini yok sayması değil, bunu duyması, sahiplenmesi, bir biçimde ifade etmesi ve yeni olanaklar için ilham vermesi beklenmelidir” diyerek, “suçlamaları kabul etmediğini” söyledi.

Tunç açıklamasında “Bir süredir biz şanssız olabiliriz ama böyle karanlık zamanların kalıcı olma şansı da yok. Bu zamanları sinerek, susarak değil, inandığım her ne varsa onları daha gür seslendirerek geçirmeye kararlıyım. Bunun için ne bir hapis cezası ne de ölüm tehditlerinin karşılığı olabilir” ifadelerini kullandı

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