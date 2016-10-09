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Ferhat Tunç’tan 10 Ekim katliamı için video klip

"Dilimizde kanlı meydan türküsü, Halayın başında vurdular bizi"

09 Ekim 2016 19:52

Sanatçı Ferhat Tunç, "Kobani" albümündeki “Vurdular Bizi” isimli parçasına, 10 Ekim Katliamı'nı konu alan yeni bir video klip çekti.

10 Ekim 2015’de Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelerek, barış talebinde bulunmak isteyen insanların buluşma noktası olan Ankara Garı kavşağında gerçekleşen intihar saldırısında 101 kişi hayatını kaybetmişti.

“Birbirine sarılan insanların, evladını kaybeden babanın, annesini bulamayan evladın, çalan telefonun yanıt vermemesi sonucu fenalık geçiren kardeşin trajik öyküleri ile doludur 10 Ekim’in Ankara’sı” diyen Ferhat Tunç, Kobani isimli albümündeki Vurdular Bizi” isimli parçasını yeniden seslendirdi.

Çekimlerini ve görsel tasarımını Ahmet Karaağaç’ın yaptığı “Vurdular Bizi” videosuna İngilizce altyazı da eklendi.

Ferhat Tunç, 10 Ekim için yaptığı bu çalışma hakkında şöyle konuştu:

“Barış şu yeryüzünün en kıymetli hazinesidir; bu anlamda da bir hafıza oluşturmak zorundayız. Öyle ki, bu kıymetli sözcük için hayatlarını veren insanlarımızın unutulmamasına dairdir bu yaptıklarımız. Filistinli şair Mahmud Derviş, Tren Geçti şiirinde şöyle bir dizesi vardır:

“Trenler hızla geçti/oysa bekliyordum/ bu istasyondan tren geçti/ günlerini boşa geçirerek/ yolcuların… ve ben/ istasyondan uzaklaşmadım...

“İstasyondan uzaklaştığımız an her şey bitebilir. O nedenle istasyonu terk etmemenin çalışmasıdır bu aynı zamanda.”

Şarkının sözleri şöyle:

Vurdular Bizi

Barış olsun diye düştük yollara

Ankara Garı'nda girdik kol kola

Dilimizde kanlı meydan türküsü

Halayın başında vurdular bizi

**

Kadını çocuğu yaşlısı genci

Türk'ü Kürt'ü Laz'ı ve de Çerkez'i

Yarınlara dair ortak sevinci

Yaşamak isterken vurdular bizi

**

Anadolu gibi çoktur rengimiz

Bir umut selidir kardeşliğimiz

Özgür bir yaşamdı tek dileğimiz

Haykırmak isterken vurdular bizi

**

Ankara garında boyandık kana

Bir kıyamet sanki düştük yan yana

Bu can bu acıya nasıl dayana

Kahrolası devran vurdular bizi

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