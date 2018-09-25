Ferhat Tunç'a sosyal medya paylaşımları nedeniyle hapis cezası

Sanatçı Ferhat Tunç, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılandığı davada 1 yıl 11 ay 12 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Sanatçı Ferhat Tunç, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle yargılandığı davanın karar duruşmasın bugünİstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Sözcü'de yer alan habere göre, sanatçı Tunç savunmasında paylaşımları sanatçı duyarlılığıyla yaptığını belirterek “Ben sanatçıyım. Sanatçı toplumsal değerleri savunan bir aydındır. Sanatın ilkelerine sahip çıkıyorum. Sanatçı koşullara ve iktidara göre hareket etmez. Böyle yapması sanata ihanettir. Sanat ve sanatçılar bir ideolojiye sığdırılamaz. Kobani sürecini yakından takip eden bir sanatçıyım. Son albümüm Kobani ismini taşıyor” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ferhat Tunç’u “Silahlı terör örgütü PKK/KCK’nın ve onun uzantısı olan YPG ve YPJ’nin propagandasını yapmak” suçundan 1 yıl 11 ay 12 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca sanığın farklı illerde ertelenen davalarına ilişkin bu kararın tebliğ edilmesine de hükmetti.