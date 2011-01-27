-FERHAT TUNÇ'A 25 GÜN HAPİS MALATYA (A.A) - 27.01.2011 - Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki Düzgün Baba Şenlikleri'nde söylediği türküden dolayı hakkında ''terör örgütü üyelerini övme'' suçlamasıyla dava açılan sanatçı Ferhat Tunç'a 25 gün hapis cezası verildi. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve beraat eden Tunç, kararın Yargıtay 9. Ceza Dairesince bozulmasının ardından Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, Tunç'un avukatı ve Adıyaman İnsan Hakları Derneği Başkanı Osman Süzen katıldı. Süzen, müvekkilinin türküyü ortaokul arkadaşı adına söylediğini, ölen 17 kişinin terör örgütü üyesi olduğunu bilmediğini söyledi. Mahkeme heyeti, sanık Tunç'u, yargılama sürecindeki iyi halini de göz önünde bulundurarak 25 gün hapis cezasına çarptırdı. Ferhat Tunç, 12 Ağustos 2006'da ikincisi düzenlenen Düzgün Baba Şenlikleri'ndeki konserinde okuduğu bir türküde terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla açılan davada beraat etmiş, Yargıtay 9. Dairesi beraat kararını bozarak dosyayı Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.