-FERHAT TUNÇ YARGILANMAYA BAŞLADI DİYARBAKIR (A.A) - 28.07.2010 - Eruh Belediyesince düzenlenen ''1. Eruh-Çirav Doğa ve Kültür Sanat Festivali''nde yaptığı konuşma nedeniyle hakkında dava açılan sanatçı Ferhat Tunç'un yargılanmasına başlandı. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılan sanık Ferhat Tunç, mahkeme heyetince iddianamenin okunmasının ardından, hazırladığı yazılı savunmasını okumak istediğini söyledi. Tunç, mahkemeye sunduğu 7 sayfalık yazılı savunmasında, ''Savaş hezimetlerinin kefaretini barışa ödetmek yeryüzünün hiçbir adaletine sığmaz. Bu iddianamenin hukuk dışılığını görmek zor değildir. Çünkü suç ve ceza algısı engizisyon mahkemelerinin akıl mirası üzerine şekillenmiştir'' dedi. Mahkeme Başkanı, savunmanın ''iddianın özüyle ilgisinin olmadığını'' belirterek, iddianamede yer alan suçlamaları ve konuşmanın kendisine ait olup olmadığını sordu. Tunç, konuşmanın kendisi tarafından yapıldığını söyledi. Sanık avukatı da iddianamede yazılı hususların suç teşkil ettiğini savundu. Başlangıçta mahkemenin iddianamenin reddine karar vermesi gerektiğini ileri süren avukat, müvekkilinin konuşmasının suç oluşturmayan faaliyet kapsamında olduğunu belirterek, beraat kararı verilmesini talep etti. Mahkeme, sanık ve avukatlarının savunmasının ardından, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Duruşmaya, aralarında BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkan Yardımcısı Kemal Gülmüş ile sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı. Tunç hakkında, ''Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'' ve ''terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.