-FERHAT SARIKAYA'YA DÖNÜŞ YOLU ANKARA (A.A) - 14.04.2011 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), eski Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya hakkındaki meslekten ihraç kararını kaldırdı. HSYK, ayrıca Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal'ın da elinden alınan özel yetkilerinin iade edilmesine karar verdi. HSYK Genel Kurulu bugün meslekten ihraç edilen savcıların durumlarını görüşmek üzere toplandı. Kurul, eski Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya hakkındaki meslekten ihraç kararını kaldırdı. HSYK, ayrıca Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal'ın da elinden alınan özel yetkilerinin iade edilmesine karar verdi.