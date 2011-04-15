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FERHAT SARIKAYA'NIN SEVİNCİ ANKARA (A.A)

15 Nisan 2011 13:58

-FERHAT SARIKAYA'NIN SEVİNCİ ANKARA (A.A) - 15.04.2011 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından 2006 yılında meslekten ihraç edilen, Şemdinli olaylarıyla ilgili iddianameyi hazırlayan eski Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya, ihraç kararının kaldırılmasını büyük bir sevinçle öğrendiğini belirterek, ''Görevime tekrar dönersem hakimlik veya savcılık fark etmez, kaldığım yerden devam edeceğim'' dedi. Sarıkaya, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) hakkındaki ihraç kararının kaldırılmasına ilişkin kararını televizyondan öğrendiğini ve aile içerisinde büyük bir sevinç yaşandığını söyledi. İhraç kararının ardından sürekli olarak ''haksızlığa uğradığını düşündüğünü'' ifade eden Sarıkaya, ''Hiçbir zaman umudumuzu kesmedik, umutla bekledik. Hak, adalet yerini buldu. Görevime iade edilirsem, yurdumuzun her köşesinde seve seve enerjimle çalışacağım'' diye konuştu. Eski Cumhuriyet Savcısı Sarıkaya, halkoylamasının ardından HSYK'nın yapısının değişmesiyle ''hiçbir zaman kaybolmayan umutlarının daha da güçlendiğini'' belirtti. Sarıkaya, ''Haksızlığa uğrayan bir insan, hakkının en nihayetinde iade edileceğini, hakkın yerini bulacağını düşünür. Yapısı değişen HSYK ile yeni bir yol açılmıştı, hak yerini buldu. Görevime tekrar dönersem hakimlik veya savcılık fark etmez, kaldığım yerden devam edeceğim'' dedi. HSYK, Şemdinli olaylarıyla ilgili iddianameyi hazırlayan dönemin Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya'yı 20 Nisan 2006 tarihinde Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 69. maddesinin son fıkrasına göre 1'e karşı 6 üyenin oyuyla meslekten ihraç etmişti. 

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