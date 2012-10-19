Ferhat Sarıkaya HSYK'nın yargıtay listesinde yer alamadı

Yargıtay üyeliğine aday olan Şemdinli iddianamesini hazırlayan Van eski Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya, HSYK'nın seçtiği listede yer almadı.

Radikal .com.tr - Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu, boşalan Yargıtay üyeliklerine seçimi yaptı. Yargıtay üyeliğine aday olan Şemdinli iddianamesini hazırlayan Van eski Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya yer almadı. Meslekten çıkarılan Sarıkaya 12 Eylül ’de 2010’da referanduma sunulan Anayasa değişikliğinin ardından Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak göreve başlamıştı.

HSYK, boş bulunan Yargıtay üyelikleri için, seçilme kriterlerini taşıyan birinci sınıf hakim-savcılardan adaylık başvurusu yapmalarını istemişti. Yargıtay’a üye olmak için başvuran isimler arasında hazırladığı Şemdinli iddanemesi ile tartışma yaratan Van eski Cumhuriyet Savcısı olan halen Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Ferhat Sarıkaya da yer almıştı. HSYK Yargıtay’a üye olarak seçilen 16 ismi belirledi. Üye olarak seçilen isimler arasında Ferhat Sarıkaya yer almadı. Sarıkaya’ya, ‘Şemdinli Soruşturması’ nedeniyle HSYK tarafından ‘meslekten çıkarılma’ cezası verilmişti. Ancak 12 Eylül referandum ile yapılan Anayasa değişikliğiyle Sarıkaya’nın mesleğe dönmesi sağlanmıştı. Sarkıya daha sonra HSYK tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı uhdesine atanmıştı.

Yargıtay'a seçilen isimler

Yargıtay'a üye olarak seçilen isimler şöyle :

“Ankara Cumhuriyet Savcısı Alp Arslan, Yargıtay Tetkik Hakimi olup Türkiye Adalet Akademisi’nde görevli hakim İlyas Şahin, Hakim Gürler Dursun, Konya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hacı Osman Kaya, Hakim Hanefi Keskin, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Muhsin Şentürk, Personel Genel Müdürü Mustafa Kemal Özçelik, Hakim Nazmiye Beyazıtoğlu Kuşçuoğlu, Hakim Necmi Özer, Yargıtay Tetkik Hakimi Nesrin Şengün, Hakim Oktay Acu, Hakim Ömer Faruk Herdem, HSYK Teftiş Kurulu Başkanlığı Kurul Başmüfettişi Özcan Turan, Yargıtay Tetkik Hakimi Öznur Kakillioğlu, Kartal Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Refik Sarıoğlu, Gölbaşı Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Seyfettin Tuncer.”