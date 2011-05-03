Ferhat Sarıkaya Ankara Savcılığına atandı

T24

Sarıkaya: Kısmet bugüneymiş



HSYK'nın 15 Nisan'da hakkındaki ihrac kararını kaldırdığı Sarıkaya, atamayla ilgli, "Resmi olarak bana iletilen bir tebliğ yok. Takdir, kısmet bugüneymiş. Çok mutluyum, umudumu hiç kaybetmedim ve göreve hazırım" dedi.





Ne olmuştu?

Şemdinli'de bir kitabevinin bombalanmasının ardından hazırladığı iddianamede, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükanıt hakkında çete liderliği suçlaması ile suç duyurusunda bulunan Ferhat Sarıkaya 2006 yılında meslekten ihrac edilmişti.





HSYK'nın atadığı 11 savcının yeni görev yerleri



HSYK Birinci Dairesi'nin belirlediği, mesleğe yeniden kabul edilenlerin de aralarında bulunduğu 11 savcının yeni görev yerleri şöyle:



Dairenin yayımladığı Adli Yargı Kararnamesine göre, Kadıköy Cumhuriyet Başsavcısı Kemal Canbaz İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Adagül Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığına, Üsküdar Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına, Sincan Cumhuriyet Başsavcısı Erkan Boyacı Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Üsküdar Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bekir Rayif Aldemir İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Kadıköy Cumhuriyet Savcısı Yakup Alıcı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Üsküdar Cumhuriyet Başsavcı Vekili Celal Avar İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği, Sincan Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Gökçe Sincan Cumhuriyet Başsavcılığına, Kartal Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yılmaz Şenkal İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Van Cumhuriyet eski Savcısı Ferhat Sarıkaya Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Derik Cumhuriyet eski Savcısı Hasan Fatih Ekiz de Selim Cumhuriyet Savcılığına atandı.





