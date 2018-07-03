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Spor

Ferhat Katipoğlu, 1461 Trabzon'a transfer oldu

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) - TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor'un 19 yaşındaki yıldız adayı Ferhat Katipoğlu, Trabzonspor'un pilot takımı 1461 Trabzon'a transfer oldu

03 Temmuz 2018 18:39

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor\'un 19 yaşındaki yıldız adayı Ferhat Katipoğlu, Trabzonspor\'un pilot takımı 1461 Trabzon\'a transfer oldu. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında forma şansı bulan ve gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken oyuncu, 3\'üncü Lig\'de bulunan 1461 Trabzon\'a transferiyle takımına 100 bin TL kazandırdı. Turgutluspor, genç oyuncunun Trabzonspor\'la antrenmanlara çıkması halinde transferden 300 bin TL daha gelir elde edecek. Ferhat\'ın sonraki transferinden de Turgutluspor\'a yüzde 15 pay ödenecek.

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