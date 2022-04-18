Ferhat Gündoğdu'nun istifasının ardından yeni MHK Başkanı kim olacak?

Federasyon Başkanı Nihat Özdemir'den sonra Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu da görevini bıraktı. Peki yeni MHK Başkanı kim olacak?

Merkez Hakem Kurulu'nda Serdar Tatlı'nın istifasından sonra 27 Ekim'de göreve başlayan Ferhat Gündoğdu dönemi yaklaşık 6 ay sürdü.

Aralarında Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus gibi hakemlerin yer aldığı 13 hakemi klasman dışı bırakan kararı Tahkim Kurulu'ndan dönen Gündoğdu, Türk futbolunda tartışmalara sebep olmuştu.

En güçlü aday Sabri Çelik

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, Gündoğdu'dan boşalan MHK Başkanlığı görevine Sabri Çelik'in getirilmesi bekleniyor.

Daha önce 2 kez aynı görevi yürüten, Bülent Yavuz ve Hilmi Ok başkanlığındaki MHK'lerde de üye olarak görev yapan Çelik ve oluşturacağı ekip, 16 Haziran'da yapılacak TFF Olağanüstü Genel Kurulu'na dek MHK'yi yönetecek. Bu Genel Kurul'da seçilecek TFF Başkanı, yeni bir MHK oluşturacak.

Hakemler geri dönecek mi?

Haberde Gündoğdu'nun yerine Sabri Çelik'in getirilmesinin ardından liste dışı bırakılan hakem ve gözlemcilerin tamamının görevlerine dönmeleri beklendiği aktarıldı.

Liste dışı bırakılan hakemler: Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Burak Şeker, Abdulkadir Bitigen, Suat Arslanboğa, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya.

Sabri Çelik kimdir?

Sabri Çelik 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl mesleği lise öğretmenliği olan Çelik, uzun yıllar 1. Lig'de hakemlik yaptıktan sonra yaş dolayısıyla aktif hakemliği bıraktı.

2004-2005 yıllarda ve 2019'da yaklaşık 5 ay MHK Başkanlığı yapan Çelik, UEFA gözlemciliğinin ardından mentörlüğe başlamıştı.