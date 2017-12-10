T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ferhat Göçer: Günahı neyse bana yazılsın!

"Müzik kutsaldır, müzik inançtır, müzik ibadettir, her kim müziğe 'günah' diyorsa vicdansızdır"

10 Aralık 2017 18:56

Şarkıcı Ferhat Göçer, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) dağıtılan "Müzik haramdır" bildirisine tepki gösterdi. Göçer, “Günahı neyse bana yazılsın, kırdığınız kalpler cehenneminiz olsun” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Göçer, sözlerine şöyle devam etti:

“Müzik kutsaldır, müzik inançtır, müzik ibadettir. Her kim ki müziğe günah diyorsa vicdansızdır. Dinimizdeki hiçbir kutsal değer kıyas kabul etmez ve ülkemizdeki tüm sanatçılarımızın bu hususta kalben ve inanarak saygıda kusur etmeyeceğinden eminim... Ancak aşkın sevginin, acının, hasretin büyüklüğünü anlatmak için naifçe kullanılan bu metaforları alıp başka yere çekmeye çalışarak kötü niyetle bildiri dağıtmak insanlığa sığmaz."

ETİKETLER

Ferhat GöçerMüzik haramdırtepkigünah

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24