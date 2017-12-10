Ferhat Göçer: Günahı neyse bana yazılsın!

Şarkıcı Ferhat Göçer, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) dağıtılan "Müzik haramdır" bildirisine tepki gösterdi. Göçer, “Günahı neyse bana yazılsın, kırdığınız kalpler cehenneminiz olsun” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Göçer, sözlerine şöyle devam etti:

“Müzik kutsaldır, müzik inançtır, müzik ibadettir. Her kim ki müziğe günah diyorsa vicdansızdır. Dinimizdeki hiçbir kutsal değer kıyas kabul etmez ve ülkemizdeki tüm sanatçılarımızın bu hususta kalben ve inanarak saygıda kusur etmeyeceğinden eminim... Ancak aşkın sevginin, acının, hasretin büyüklüğünü anlatmak için naifçe kullanılan bu metaforları alıp başka yere çekmeye çalışarak kötü niyetle bildiri dağıtmak insanlığa sığmaz."