T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ferhat Encü: Ölümleri meşrulaştırmak istiyorlar

19’u çocuk 34 kişinin savaş uçaklarının bombardımanı altında can verdiği katliamdan sonraki bir yıl Uludere halkı için çok zor geçti

26 Aralık 2012 16:14

 

Hülya Karabağlı / Ankara

 
Kardeşi ile 26 yakınını savaş uçakları bombardımanı altında kaybeden Ferhat Encü, Uludere katliamının birinci yılına adım atılırken ölümleri meşrulaştırma çabasına girildiğini söyledi.  Encü, “Bir yıl olmuş, failler ortada yok. İçlerinde PKK’lı var mıydı tartışması yapılıyor. Oysa, 34 ölümü de otopsi yapılmış. Ama, ölümleri meşrulaştırmak istiyorlar” dedi. 
 

“Tutuklandık,  hakkımızda davalar açıldı’

 
Katliamın sorumlularının ortaya çıkmasını istedikleri için birçok kişinin çeşitli gerekçelerle gözaltına alındıklarını ve haklarında dava açıldığına dikkat çeken Ferhat Encü, “Bir arkadaşımız hala içeride. Ben 6 kez gözaltına alındım. Bir sürü gerekçe öne sürerek davalar açıldı” dedi. 

Otopsi raporları ellerinde 

 
Hükümet kanadından gelen açıklamaları ‘failleri aklamaya yönelik bir tutum içine girildiği’ diye yorumlayan Encü, buna paralel olarak medya da asılsız ve iftira dolu haberler yayınladığına dikkat çekiyor. “ Bir yıl geçti sivil midir? Değil midir?  İçlerinde PKK’lı var mı? Tartışılıyor.Heron görüntüleri ellerinde. 34 kişi otopsiye tabi tutuldu. Ne ahlakla ne  vicdanla bağdaşır. Ölümleri meşrulaştırmak istiyorlar”. 
 

Ekmek parası için sınırı geçmişler 

 
Encü, “ 19’u çocuk 34 kişi ekmek parası için sınırı geçmişler.  Farzedelim hepsi PKK’lı ,  bomba yağdırılması için insanlıkla bağdaşacak mı?   Hiçbir örgütle bağlantıları olmayan bu insanlara yönelik bu açıklamalar, değerlendirmeleri yapanlar insanlık sıfatını yitirmişler? Tüm insani değerlerden soyutlanmışlar?” sorularına yanıt istiyor.

ETİKETLER

Ferhat EncüRoboskiUludere

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24