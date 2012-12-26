Ferhat Encü: Ölümleri meşrulaştırmak istiyorlar

Hülya Karabağlı / Ankara

Kardeşi ile 26 yakınını savaş uçakları bombardımanı altında kaybeden Ferhat Encü, Uludere katliamının birinci yılına adım atılırken ölümleri meşrulaştırma çabasına girildiğini söyledi. Encü, “Bir yıl olmuş, failler ortada yok. İçlerinde PKK’lı var mıydı tartışması yapılıyor. Oysa, 34 ölümü de otopsi yapılmış. Ama, ölümleri meşrulaştırmak istiyorlar” dedi.

“Tutuklandık, hakkımızda davalar açıldı’

Katliamın sorumlularının ortaya çıkmasını istedikleri için birçok kişinin çeşitli gerekçelerle gözaltına alındıklarını ve haklarında dava açıldığına dikkat çeken Ferhat Encü, “Bir arkadaşımız hala içeride. Ben 6 kez gözaltına alındım. Bir sürü gerekçe öne sürerek davalar açıldı” dedi.

Otopsi raporları ellerinde

Hükümet kanadından gelen açıklamaları ‘failleri aklamaya yönelik bir tutum içine girildiği’ diye yorumlayan Encü, buna paralel olarak medya da asılsız ve iftira dolu haberler yayınladığına dikkat çekiyor. “ Bir yıl geçti sivil midir? Değil midir? İçlerinde PKK’lı var mı? Tartışılıyor.Heron görüntüleri ellerinde. 34 kişi otopsiye tabi tutuldu. Ne ahlakla ne vicdanla bağdaşır. Ölümleri meşrulaştırmak istiyorlar”.

Ekmek parası için sınırı geçmişler

Encü, “ 19’u çocuk 34 kişi ekmek parası için sınırı geçmişler. Farzedelim hepsi PKK’lı , bomba yağdırılması için insanlıkla bağdaşacak mı? Hiçbir örgütle bağlantıları olmayan bu insanlara yönelik bu açıklamalar, değerlendirmeleri yapanlar insanlık sıfatını yitirmişler? Tüm insani değerlerden soyutlanmışlar?” sorularına yanıt istiyor.