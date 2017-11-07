Ferhan Şensoy, 'Ferhangi Şeyler'i 30'uncu yılında 2 bin 200'üncü kez sahneledi

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL DHA)- FERHAN Şensoy\'un 7 Mart 1987\'den bu yana aralıksız oynadığı tek kişilik gösterisi Ferhangi Şeyler, 30\'uncu yılında dün 2 bin 200\'üncü kez Avcılar\'da sahnelendi.

Dünyada \'En çok oynanan tiyatro oyunu\' olarak nitelendirilen \'Ferhangi Şeyler\' Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi\'nde dün akşam 2 bin 200\'üncü kez de sahnelendi. Biletleri saatler öncesinden tükenen oyunu için uçakla Bodrum\'dan gelen ve uçağa binerken ve Avcılar\'a gelirken yaşadıklarını da esprili dille anlatan Ferhan Şensoy, oyun öncesi \'Sert uyarıya\' rağmen cep telefonu ile görüntü almak isteyen kadın izleyiciyi yine esprili dille uyardı. Tek kişilik oyununda sıradan olaylardan, mahalle, ev sahibi-kiracı ilişkilerine, yakın geçmişten günümüze politikacılara kadar çeşitli kesimlere ince eleştiriler yapan Ferhan Şensoy, \"Arkadaşım\" dediği Aşık Mahzuni\'nin kendisine hediye ettiği saz ile zaman zaman türküler söyledi. Sanatçı, oyunun sonunda ayakta alkışlandı.

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