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"Ferhan Şensoy, 20 yıl boyunca Münir Özkul'un masraflarını karşıladı" iddiasına Güner Özkul'dan yalanlama

"Babam o evi 70 yaşındayken AKM’de düzenlenen jübile gecesinden elde edilen gelirle aldı"

10 Ocak 2018 14:33

Usta oyuncu Münir Özkul'un 5 Ocak'ta yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medyada Ferhan Şensoy hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Şensoy'un Özkul’un 20 yıl boyunca tüm masraflarını karşıladığı ve ona Cihangir’den ev aldığı öne sürüldü. Özkul'un kızı Güner Özkul'dan iddialara ilişkin yalanlama geldi.

Hürriyet gazetesinden İsmail Bayrak'ın haberine göre, o İddiaya Münir Özkul’un kızı Güner Özkul şu yanıtı verdi:

“Babam o evi 70 yaşındayken AKM’de düzenlenen jübile gecesinden elde edilen gelirle aldı. O dönem Kemal Sunal ve Müjdat Gezen babama ‘Sen bu parayı harcarsın. Biz bunu bankaya yatırıp üzerine bloke koyduracağız. Ev bulduğunda paranı alırsın’ demiş. O ev öyle alındı. Babam Ferhan Şensoy’un yanında çalışıyordu. Ferhan Abi borçlarına yardım etmiştir mutlaka. Çünkü yufka yürekli bir adam. Ama ev aldığı iddiası asılsız. Babamın tedavi gördüğü hastaneler ücret almadı. Eski eşiyle ailesi yardım etti, ben ve eşim de elimizden geleni yaptık.”

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