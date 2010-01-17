Ferguson'un yerine Guardiola mı?

T24 - İngiliz ve Katalan gazeteleri İngiltere'nin dev kulübü Manchester United'ta Alex Ferguson'un yerine Guardiola'nın getirileceğini iddia etti.



NTV'nin haberine göre İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, sezonun ilk yarısını lider olarak tamamlamayı garantiledi.



20 takımın mücadele ettiği La Liga'nın 18. haftasında sahasında oynadığı maçta Sevilla'yı 4-0 yenen Barcelona, Real Madrid'in deplasmanda Athletic Bilbao'ya 1-0 yenilmesiyle liderlik yarışında en yakın rakibiyle farkı 5'e çıkardı. 18. hafta sonunda genel istatistiklere bakıldığında namağlup tek takım olan Barcelona'nın 14 galibiyeti, 4 beraberliği, 46 attığı golü, 10 yediği golü bulunuyor. 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgisi ile ikinci sırada yer alan Real Madrid ise attığı 42 gole karşılık kalesinde 14 gol gördü.



Kral Kupası'nda elendiği Sevilla'yı 4-0 yenerek bir anlamda öç alan Barcelona, sergilediği futbolla göz doldurmaya devam ediyor. İspanyol basını Barcelona için, ''Parıldıyor, Sevilla'yı gol yağmuruna tutarak kupadan elenmenin zararını kapatıyor'', ''Barça hızlanıyor ve Real Madrid'den kaçıyor'', ''Real Madrid'in yenilme avantajını iyi kullanan Barça, La Liga'da koptu gidiyor'', ''Güle güle Madrid'', ''Sevilla'ya gol yağmuru Barçalı futbolculara 2 gün izin sağladı'' yorumlarını yaptı.



Bu arada bazı İngiliz ve Katalan gazetelerinde yeralan haberlerde, sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan teknik direktör Pep Guardiola'ya İngiltere'nin ünlü Manchester United kulübünden teklif geldiği iddia edildi. Barcelona kulübü başkanı Joan Laporta, Guardiola'nın Paskalya tatiline (Nisan ilk haftası) kadar kararını vermesi gerektiğini söylese de, İngilizler'in, 18 Ocak'ta 39 yaşına girecek Guardiola'yı, 68 yaşındaki Alex Ferguson'un yerine en güçlü aday olarak gördükleri belirtiliyor.



Öte yandan San Mames Stadı'nda 1-0 yenilen Real Madrid'in teknik direktörü Manuel Pellegrini, yakaladıkları iki net pozisyonu değerlendirememekten yakınırken, ''Tek eksiğimiz son vuruşlardı'' şeklinde konuştu. İspanyol gazeteleri de, Bilbao taraftarlarının yoğun baskısı altında olan Cristiano Ronaldo için, ''Her zaman tehlikeli olsa da sahada, kızgın, umutsuz, tartışan, çocuksu bir Cristiano vardı'' değerlendirmesinde bulundu.

