-FERGUSON'U KIZDIRAN GIGGS SORUSU LONDRA (A.A) - 25.05.2011 - Manchester United Menajeri Alex Ferguson, bir modelle yasak aşk yaşadığı iddia edilen Ryan Giggs ile ilgili soru soran Associated Press (AP) muhabirinin cuma günkü basın toplantısına alınmamasını isterken kameralara yakalandı. Ferguson, dün düzenlediği basın toplantısında, AP muhabiri Rob Harris'in son günlerde yasak aşk yaşadığı iddiasıyla basında sık sık gündeme gelen Ryan Giggs ile ilgili ''Giggs'in cumartesi günkü maçta önemi ne?'' sorusu üzerine sinirlendi. Soruya ''Bütün oyuncularımız önemli, her biri'' yanıtını veren Ferguson, toplantı devam ederken yardımcısına dönerek muhabirin cuma günü düzenlenecek basın toplantısına katılıp katılmayacağını sordu ve İskoç teknik adamın ''Cuma günü basın toplantısına girişini yasaklayın'' dediği kameralara yansıdı. Kulüp sözcüsü, yaptığı açıklamada, Harris'in basın toplantısına alınmasını engelleyemeyebileceklerini, akreditasyon işleminin UEFA tarafından yapıldığını bildirdi. Manchester United, cumartesi günü Wembley'de Barcelona ile Şampiyonlar Ligi finali oynayacak. -FERGUSON, 2004 YILINDAN BU YANA BBC'YE KONUŞMUYOR- AP Spor Editörü Lou Ferrara, soruyu soran muhabir Rob Harris'in işini yaptığını belirterek, ''Beklentimiz daha fazla soru sorması. Dünyanın en popüler sporunu takip ediyor'' diye konuştu. Rob Harris, 25 yıldır Manchester United'ı çalıştıran Ferguson'u kızdıran ilk muhabir değil. Deneyimli teknik adam, BBC 3 kanalının oğlu Jason ile ilgili belgesel yapmasının ardından 2004 yılından bu yana BBC'ye röportaj vermiyor. -BASINDA GIGGS İLE İLGİLİ İDDİALAR- Ferguson'u kızdıran soruya neden olan Manchester United'ın deneyimli futbolcusu Ryan Giggs, özel hayatıyla ilgili iddiaların ardından İngiliz basının gündeminden düşmüyor. İstediği parayı vermemesi halinde ilişkilerini basına açıklayacağı yönünde şantaj yaptığı gerekçesiyle 28 yaşındaki Galli model Imogen Thomas hakkında dava açan evli ve 2 çocuğu bulunan Giggs, mahkemeden yayın yasağı kararı aldırttı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, sosyal paylaşım sitesi twitter'da bir kullanıcının Giggs ve Thomas arasındaki ilişki yaşandığına dair ifadeler kullanması üzerine Manchester Unitedlı futbolcu, twitter'dan bunları kaldırmasını istedi. Liberal Demokrat Partili milletvekili John Hemming, tartışmalara neden olan futbolcunun Ryan Giggs olduğunu açıklayarak, basında çıkan haberleri doğruladı.