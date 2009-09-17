'Ferguson'u bize teslim edin'

Geçtiğimiz yıl cocuk yurtlarını kılık değiştirip gizli kamerayla görüntüleyen İngiliz Kraliyet Ailesi üyesi York Düşesi Sarah Ferguson’un yargılanması için Türkiye harekete geçti.



4.5 yıl hapisle yargılanacak Düşes’in İngiltere’de sorgulanması için talep gönderildi. Türk yasalarını ihlal ettiği tespit edilirse İngiltere Düşes’i teslim etmek zorunda



İngiltere Kraliyeti’nin 4 numaralı veliahtı Prensi Andrew’ın eski eşi York Düşesi Sarah Ferguson bir kez daha İngiliz basınında manşetlere çıktı. Ancak The Sun gazetesine göre Düşes’in başı bu kez fena dertte.



Ferguson’un Türkiye’deki zihinsel engelli çocuklar yurdunda yaptığı gizli çekimler, Ferguson’un başını yakabilir. The Sun, Türk otoritelerinin Ferguson’un Türk yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiltere’de sorgulanarak ihlalin tespiti durumunda yaklaşık 50 yıl önce iki ülke arasında imzalanan bir anlaşma gereğiyle Türkiye’ye teslim edilmesini istediğini yazdı. İngiltere İçişleri Bakanlığı’na gönderilen resmi başvuru İçişleri kaynakları tarafından da doğrulandı.



Düşes’in, yerel bir mahkeme tarafından suçlu bulunması durumunda 4.5 yıl hapis yatabileceği tahmin ediliyor.



Talep kabul edilecek



Türk otoriteleri, Londra’daki İngiliz İçişleri Bakanlığı’na başvuruda bulunarak iki ülke arasında imzalanan 'Karşılıklı Yasal Yardım' (Mutual Legal Assistance) anlaşması çerçevesinde Düşes için resmi bir başvuruda bulundu. Gazeteye konuşan bir İçişleri Bakanlığı yetkilisi de resmi talebin büyük bir ihtimalle kabul edileceğini ifade etti. Kabul edilmesi durumunda Ferguson, Türk meslektaşlarını temsil eden İngiliz polisi tarafından sorgulanacak ve gerekli görülürse tutuklanarak Türkiye’ye teslim edilecek. Gazetenin İngiliz İçişleri’ndeki kaynağı 'York Düşesi hakkında Türk yetkililerden resmi bir talep aldık. Gerekli belgelerin sunulmasını bekliyoruz ancak talep büyük bir ihtimalle kabul edilecek gibi görünüyor' dedi. Bir başka kaynak ise 'Soruşturmanın ardından iddiaların yerinde olduğuna karar verilirse Düşes tutuklanabilir ve Türkiye’de mahkemeye çıkarılabilir' diye konuştu.



1957 yılında imzalanan Avrupa Antlaşmaları Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi’ne göre, hem Türkiye hem de İngiltere’de en az bir yıl hapis ile cezalandırılabilecek olan bir şüphelinin teslim edilmesi gerekiyor.



ITV için kızlarıyla yurtları dolaşmıştı



Gazetenin birinci sayfadan verdiği habere göre siyah peruk ve baş örtüsüyle kılık değiştirerek Ankara Saray ve İstanbul Zeytinburnu yetimhanelerinde yaşayan engelli çocukların durumunu gözler önüne seren bir belgesel çeken ve daha sonra da bunu İngiliz ITV kanalında yayınlatan Ferguson, Türkiye’nin oldukça sıkı olan özel yaşam haklarını çiğnemekle suçlanıyor. York Düşesi’ne bu çekimler sırasında kızları Prenses Eugine ve Beatrice de eşlik etmişti.