Ferguson'a tepki büyük kentlere yayıldı



CNN televizyonu başta New York, Los Angeles ve San Francisco olmak üzere 170 dolayında kentte protesto gösterileri düzenlendiğini duyurdu. Göstericilerin caddeleri ulaşıma kapattığı belirtildi.

Ferguson'da olaylar dün gece de devam etti. Bir polis aracı göstericilerin saldırısına uğradı. St. Louis polis merkezi önünde toplanan göstericilere müdahale edildi. En az iki kişi göz altına alındı.

Ferguson'da polisin aklanmasına ilişkin haberin ardından olaylar çıkmış, bina ve araçlar ateşe verilirken yağma olayları yaşanmıştı.

Obama'nın açıklaması

ABD Başkanı Barack Obama, Ferguson'da meydana gelen şiddet olaylarını kınadı. Obama,"Bina ve araçları ateşe vermenin, insanların canını tehlikeye atmanın gerekçesi olamaz. Bunlar suç eylemidir" dedi.

Olaylara karışanların adalete hesap vereceğini kaydeden Obama, "bazı vatandaşların yasaların her zaman eşit ve adil uygulanmadığına dair yaklaşımını anlayışla karşıladığını" belirterek tepkileri yatıştırmaya çalıştı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Prens Zeid Raad El Hüseyin de Ferguson'daki protesto gösterilerine ve huzursuzluklara dikkat çekerek ırkçılık iddialarının ciddiyetle gözden geçirilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Olayların perde arkası

9 Ağustos'ta Ferguson'da 18 yaşındaki silahsız siyahi genç Michael Brown, bölgede devriye görevi yapan polis memuru Darren Wilson tarafından öldürülmüştü.

Memur Wilson, gencin kendisine karşı eylemde bulunduğunu ve kendisini savunmak için Brown'a ateş ettiğini iddia etmiş ama sonradan gencin silahsız olduğu anlaşılmıştı.

Olayın ardından Ferguson'da büyük gösteriler başlamış, bu gösterilere müdahale eden polisin tutumu gösterilerin daha da büyümesine neden olmuştu.

20 Ağustos'ta delilleri ve polis memuru Wilson'ın sorumluluğunu tespit etmek için oluşturulan 12 kişilik jüri çalışmalara başlamıştı.