Ferguson'a siyahi emniyet müdürü atandı



Siyahi genç Michael Brown'ın polis kurşunlarıyla can vermesiyle uzun süre medyayı meşgul eden ABD'nin Missouri eyaletindeki Ferguson kentine siyahi bir emniyet müdürü tayin edildi. Daha önce Miami'de görevli olan Delrish Moss ant içerek yeni görevine başladı.

2014 yazında Ferguson'da 18 yaşındaki Brown beyaz bir polis tarafından vurularak öldürülmüş ve gencin cesedinden 12 kurşun çıkarılmıştı. Olayın ardından siyahi kent sakinlerinin polisi protesto ettikleri gösteriler sırasında olaylar çıkmıştı.

Kamu düzeninin sağlanabilmesi için kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Amerikan Adalet Bakanlığı'nın beyaz polislerin siyahilere tarafgir davrandıklarını tespit etmesi üzerine Ferguson emniyet müdürü Tom Jackson geçen yıl istifa etmek zorunda kalmıştı.