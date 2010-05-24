Ferguson rüşvet alırken görüntülendi

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Ferguson'un rüşvet isterken yakalandı - VIDEO

İngiliz "The News of World" gazetesinin haberine göre, Ferguson, Kraliçe'nin ortanca oğlu eski eşi Prens Andrew'la tanışmak ve görüşmek isteyen, kendisini işadamı olarak tanıtan gazetenin muhabiriyle gizli görüntülerde, 40 bin doları (64 bin TL) peşin, 500 bin sterline (1 milyon 150 bin TL) anlaşıyor.Gazetenin internet sayfasında, gizli kamera görüntülerine yer veriliyor ve Ferguson'un, "500 bin sterlini bana verirsen, bütün kapılar açılır" sözleri duyuluyor. Görüntülerde ayrıca York Düşesinin el sıkışarak anlaştığı ve içerisinde 40 bin dolar nakit paranın bulunduğu iddia edilen siyah bir çantayı aldığı görülüyor.Ferguson görüntülerde ayrıca, eski eşinin yaptığı anlaşmadan haberi olduğunu iddia ediyor. Görüntülerin yayımlanmasının ardından, Sarah Ferguson'un "pişman olduğu" ve eski eşinin bu tür bir anlaşmadan haberi olmadığı belirtildi. Buckingham Sarayı ise konuya ilişkin yorum yapmadı.York Düşesi Ferguson'un 2008 yılında Türkiye'de Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na (SHÇEK) bağlı bir rehabilitasyon merkezinde gizli kamerayla yaptığı çekimler tartışmaya neden olmuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ferguson hakkında soruşturma başlatmıştı.Ferguson, 1986 yılında Kraliçe 2. Elizabeth'in ortanca oğlu Prens Andrew'la evlenmiş, 1996 yılında ise iki kızları bulunan çift boşanmıştı.