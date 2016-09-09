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Dünya

Ferguson polisine ceza yolu açıldı

ABD'de 2 yıl önce düzenlenen gösterilere müdahale sırasında kalabalığa silah doğrultup tehdit eden polise ceza verilebilecek

09 Eylül 2016 23:57

Missouri eyalet komisyonu, 2 yıl önceki siyahi grupların gösterileri sırasında kalabalığa silah doğrultup tehdit ettiği belirlenen polis memuru Raymond D. Albers'in cezalandırılabileceği kararına vardı.

ABD'de 2014'te Missouri'nin Ferguson şehrinde 18 yaşındaki Micheal Brown adlı silahsız siyahi gencin polis tarafından öldürülmesinin adından genişprotesto gösterileri düzenlenmişti.

Bu gösteriler sırasında polis memuru Raymond D. Albers'in göstericilere yarı otomatik silah doğrultup tehdit ve küfür içeren sözler söylediği kamera görüntüleriyle tespit edilmiş ve Albers daha sonra istifa etmek zorunda kalmıştı.

Missouri eyaleti idari komisyonu, yaptığı değerlendirme sonucu Albers'in eylemlerinin 3. derece suç teşkil ettiği kanaatına vararak ilgili birimlerin kendisine ceza verebileceğine karar verdi.

Missouri Kamu Güvenliği departmanının polis memurunun ifadesini alacağı ve gerekli disiplin cezasını vereceği kaydedildi. 

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