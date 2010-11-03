-FERGUSON: İLK GOLÜ ATMAK ÖNEMLİYDİ BURSA (A.A) - 03.11.2010 - Manchester United Menajeri Sir Alex Ferguson, 3-0 kazandıkları Bursaspor maçına ilişkin, ''Oyunun kontrolünü elde tutmak önemliydi, ilk yarı bunu başardık. İlk golü atmak önemliydi, onu da başardık'' dedi. Ferguson, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, maçın özellikle golü bulduktan sonra kendileri adına nispeten rahat geçtiğini söyledi. Bursaspor karşısında kontrollü bir oyun sergilediklerini dile getiren Ferguson, ''Oyunun kontrolünü elde tutmak önemliydi, ilk yarı bunu başardık. İlk golü atmak önemliydi, onu da başardık. Golü attıktan sonra daha rahat bir oyun oldu bizim için'' diye konuştu. Takımının form olarak durumundan genel anlamda memnun olduğunu ifade eden Ferguson, yaşanan sakatlıkların ise kendilerini sıkıntıya soktuğunu belirtti. Ferguson, ''Bursaspor'un oyununu nasıl buldunuz'' sorusuna, ''Bursaspor'un performansını beğendim. Şampiyonlar Ligi'nde başlangıçta başarılı olmak kolay değil. Bursaspor'a kredi vermek lazım. Bursaspor'un 90 dakikadaki mücadelesini olumlu buluyorum'' yanıtını verdi. Bir gazetecinin, ''Bursaspor'da gözünüze çarpan bir oyuncu oldu mu'' sorusunu ise Ferguson, ''Bursaspor bireysel değil takım oyunu oynayan bir takım. Takım oyununu beğendim. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynadıkları için sıkıntı yaşıyorlar. Bundan sonraki yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi şeyler yapacaklardır'' diye yanıtladı. Ferguson, Bursaspor taraftarlarıyla ilgili soru üzerine ise ''İstanbul'da Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlarını görmüştüm. Onlar daha ateşliydi. Ancak Bursaspor taraflarının ise son 7-8 dakikadaki organizasyonu çok iyiydi'' değerlendirmesinde bulundu.