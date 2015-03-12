Ferguson Emniyet Müdürü istifa etti

Michael Brown'un polis tarafından öldürülmesiyle ilgili Adalet Bakanlığı raporunun ardından Ferguson Emniyet Müdürü'nün istifa ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, istifasını açıklayan Ferguson Emniyet Müdürü Thomas Jackson, CNN'e raporla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, "Bu konuda zamana ihtiyacım var" açıklamasında bulundu.

2010 yılında Ferguson Emniyet Müdürü olan Jackson'un St. Louis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olarak farklı görevlerde 30 yıl hizmet ettiği belirtildi.

St. Louis kentinde oluşturulan adli soruşturma kurulu Brown'u öldüren polis memuru Darren Wilson hakkında takipsizlik kararı vermesinin ardından ülke genelinde protesto gösterileri düzenlenmişti.

Adalet Bakanlığı, Brown'un polis tarafından öldürülmesi hakkındaki takipsizlik kararını takiben geçen hafta yayımladığı raporunda, nüfusunun 3'te 2'si siyahilerden oluşan Ferguson'da, polisin ve yerel yargının siyahi Amerikalılara karşı "rutin bir şekilde ırkçı önyargılarla hareket ettiği" ifadesine yer vermişti.