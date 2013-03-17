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Spor

Ferguson, Çakır'ı dilinden düşürmüyor

Alex Ferguson'un, Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri ile ilgili konuşmasının hedefinde Cüneyt Çakır vardı

17 Mart 2013 10:43

Manchester United Menajeri Alex Ferguson, bir kez daha Cüneyt Çakır'a yüklendi. Çeyrek final eşleşmelerini değerlendiren Ferguson, "Bu kez yanlarında Türk hakem bulamayacakları kesin" dediği Real Madrid'i favori göstermekten de geri kalmadı.

Real'in, kendilerini elemesini Çakır'ın Nani'yi oyun dışı bırakmasına bağlayan Ferguson, "Umarım Real iyi bir sonuç alır. Ancak yanlarında Türk hakem bulamayacakları da kesin" ifadesini kullandı.

Yarı final ile ilgili tahminde de bulunan Ferguson, Real Madrid ile birlikte, Barcelona-Bayern ve Borussia Dortmund'u favori gösterdi.

Ferguson, 17 yıl aradan sonra ilk kez, Devler Ligi çeyrek finalinde herhangi bir İngiliz takımının bulunmamasıyla ilgili ise şu yorumu yaptı:

"Endişelenecek bir durum yok. Çünkü tüm İngiliz takımlarını aynı sepete koyamazsınız. Real Madrid karşısında sergilediğimiz performans harikaydı ve çeyrek finale çıkmalıydık. Yani İngiliz futbolunun düşüşte olduğuna inanmıyorum."

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