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Spor

Ferguson, Benitez'e sataştı

Manchester United Teknik Direktörü Alex Ferguson, Liverpool'un başındaki meslektaşı Rafael Benitez'e yine sataştı.

18 Nisan 2009 03:00

Manchester United Teknik Direktörü Alex Ferguson, Liverpool'un başındaki meslektaşı Rafael Benitez'e yine sataştı. Ferguson, bu kez Benitez'i kibirli olmakla suçladı.

Manchester United Menajeri Alex Ferguson, Liverpool'un çalıştırıcısı Rafael Benitez'i Everton hakkındaki sözleri nedeniyle eleştirdi.

Ferguson, "Benitez, Everton'ın küçük bir kulüp olduğunu söyledi. Bu onun kibirli biri olduğunu gösterir." diye konuştu. İskoç teknik adam, Federasyon Kupası yarı finalindeki rakipleri Everton'ın büyük bir kulüp olduğunu, menajer David Moyes'un da harika bir iş çıkardığını söyledi.

Ferguson, Benitez'i geçen hafta Blackburn Rovers'ı 4-0 yendikleri maçta aşağılayıcı bir tavır sergilemekle de suçladı. "İkinci gollerinden sonra maç bitmiş gibi bir hareket yaptı. Blackburn'ün çalıştırıcısı Sam Allardyce'ın bunu hak ettiğini zannetmiyorum" dedi.

Ferguson ile Benitez ilk kez karşı karşıya gelmiyor. Daha önce de Benitez, Ferguson'ın sürekli halinden şikayet eden biri olduğunu öne sürmüş, Ferguson ise buna İspanyol meslektaşının şampiyonluk yarışının baskısı altında kaldığını söyleyerek yanıt vermişti.

İngiltere Premier Ligi'nde halen son şampiyon Manchester United bir maç eksiğine karşın lider. Liverpool ise, bir puan farkla ikinci sırada.

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