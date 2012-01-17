-Ferguson ABD ziyaretini iptal etti LONDRA (A.A) - 17.01.2012 - Türkiye'de 2008 yılında bir çocuk yurdunda yaptığı gizli çekim nedeniyle hakkında dava açılan York Düşesi Sarah Ferguson'un, Türkiye'ye iade edilme endişesiyle ABD ziyaretini iptal ettiği bildirildi. CNN Londra'nın haberine göre, Ferguson ABD ile Türkiye arasındaki iade anlaşması çerçevesinde yargılanmak üzere Türkiye'ye iade edebileceği korkusuyla ABD gezisini iptal etti. Ferguson'a yakın bir kaynağın Düşesin iade olasılığı gerekçesiyle ABD ziyaretini iptal ettiğini söylediği bildirilirken, Ferguson'un sözcüsünün Düşese ABD'ye gidebileceğinin tavsiye edildiğini ancak Ferguson'un önceliğinin ülkesinde kalarak, bu davaya odaklanmak olduğunu söylediği kaydedildi. Bu arada İngiliz Daily Telegraph gazetesi, İngiltere İçişleri Bakanı Theresa May'in Düşesin Türkiye'ye iadesini engellediği için çifte standart uygulamakla eleştirildiğini yazdı. Gazete, telif haklarını ihlal eden bir öğrencinin ABD'ye iade edilebildiğine dikkati çekerek, ancak aynı kanunlar çerçevesinde Düşesin iade edilemeyecek olmasını anlamanın güç olduğu yorumunu yaptı. İngiltere İçişleri Bakanlığı, York Düşesi Sarah Ferguson'un yargılanmak üzere Türkiye'ye iade edilemeyeceğini, çünkü Ferguson'un yaptığının her iki ülkede de suç sayılması gerektiğini bildirmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı geçen hafta, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Saray Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde 2008 yılında çekildiği belirtilen ve ITV adlı İngiliz televizyon kanalında yayımlanan görüntülerle ilgili olarak, York Düşesi Sarah Ferguson'a ''özel hayatın gizliliğini 5 çocuk yönünden ihlal ettiği'' gerekçesiyle dava açtığını açıklamıştı.