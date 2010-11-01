Ferguson: 55-0 Bursaspor kazanır

T24 - Avrupa Şampiyonlar Ligi (C) Grubu’nda yarın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Manchester United, Türkiye’ye geldi.

Manchester United kafilesi, kulübün ulaşım sponsorluğunu üstlenen Türk Hava Yolları’na ait "Kocaeli" isimli Airbus 340 tipi uçakla Manchester Havaalanından TSİ 11.40’da Bursa’ya uçtu.

Manchester United Menajeri Sir Alex Ferguson, gazetecilerin maçla ilgili düşüncelerini sorması üzerine, "55-0 Bursaspor kazanır" şeklinde espri yaptı.

Sakatlığı bulunan yıldız futbolcu Rooney’nin yanı sıra Evans, Neville, Giggs, Macheda ve Anderson Bursa’ya götürülmezken, kafilede, Van Der Sar, Amos, Kuszczak, Evra, Brown, Vidic, Smalling, Rafael, Fabio, O’Shea, Eikrem, Scholes, Obertan, Bebe, Fletcher, Carrick, Park, Nani, Berbatov ve Hernandez yer aldı.

Bu arada, kafileye THY Manchester Müdürü Cengiz Türksoy ve THY İngiltere Halkla İlişkiler Danışmanı Füsun İlkay da eşlik etti.

Sponsorluk anlaşmasının ardından Manchester United ikinci kez THY’ye ait bir uçakla seyahat etti. "Kırmızı Şeytanlar" sezon öncesinde kamp için ABD’ye gitmişti.



Manchester United'da Ferdinand, Busaspor maçında yok

Manchester United’ın savunma oyuncusu Rio Ferdinand (31), yarın Bursaspor ile Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak maçta forma giymeyecek.

Manchester United kulübünün açıklamasında, ligde 2 gün önce oynanan Tottenham maçında 90 dakika forma giyen oyuncunun Bursaspor karşısında neden oynamayacağı belirtilmedi.



"Ferdinand, Türkiye şampiyonuyla yarın oynanacak maçta forma giymeyecek" denilen haberde, Chris Smalling’in tecrübeli oyuncunun yerine savunmanın göbeğinde Nemanja Vidic ile birlikte görev yapacağı kaydedildi.

Bursaspor ile Manchester United, Avrupa Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda yarın Bursa’da karşı karşıya gelecek. United’ın 7 puanla lider olduğu grupta son sırada yer alan Bursaspor’un puanı bulunmuyor.



