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Ferdi Tayfur, kendisini doktor olarak tanıtan dolandırıcıya 16 villasını kaptırdı!

"Hani görüyoruz ya haberlerde, 'Yeşilçam yıldızı şimdi ne halde, sokaklarda yatıyor' diye..."

11 Eylül 2015 15:59

Sanatçı Ferdi Tayfur 16 villa ve 6 villa arazisini kaptırdığı Çetin Ö.'nün doktor olduğunu öğrenince sorgulamadan 'evet' dediğini belirterek, "Doktor yalan söylemez, sahtekârlık yapmaz. Ancak dolandırıcıymış. Bu devirde Dolap Osman çok" dedi.

Sanatçı Ferdi Tayfur, dolandırıcıya kaptırdığı 16 villa ve 6 villa arazisi için mahkemede ifade verdi.

İki yıl önce birikimleriyle Yalova'da tamamlanmamış bir siteden 16 villa ve 6 villa arazisi alan Tayfur, emlakçı Mustafa Tezgel vasıtasıyla kendisini özel hastane sahibi doktor olarak tanıtan Çetin Ö. ile tanıştı. Tayfur, villa ve arazileri almak istediğini söyleyen Çetin Ö. ile yaptıkları pazarlık sonucu 14 senet karşılığında 800 bin liraya anlaştı. Senetleri kendisine ait olmayan hastanenin kaşesi üzerine imzalayan Çetin Ö., parayı ödemediği gibi tapuları da başkasına devretti.

Sabah'tan Ümit Uzun'un haberine göre, Tayfur ifadesinde, sanık Çetin Ö.'nün doktor olduğunu öğrenince sorgulamadan "evet" dediğini belirterek "Villaları satın almak için yanıma geldi ve 'Çok sedef hastam var, bu hastalara deniz iyi gelir' diyerek denize yakın olan villalarımı almak istedi. Hastalık konusunda hassasım, anlayış gösterdim. Senet karşılığı anlaştık. Ama paramı bir türlü alamadım. Doktor yalan söylemez, sahtekarlık yapmaz. Ancak dolandırıcıymış. Ben sanatçıyım. Sanatçı inanır, inandığı için sanatçı olur. Hani görüyoruz ya haberlerde, 'Yeşilçam yıldızı şimdi ne halde, sokaklarda yatıyor' diye, işte bunların hepsi dolandırıcılar yüzünden. Çünkü bizler kolay inanırız. Çünkü sanatçıyız. Yeşilçam yıldızlarının çoğu böyle dolandırılmıştır. Dolap Osman diyorduk biz, bu devirde çok Dolap Osman var. Dikkatli olun" dedi.

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