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Ferdi Tayfur’a Akdeniz Üniversitesi Rektörü’nden davet

Böbrek yetmezliği teşhisi konulan Tayfur diyaliz tedavisine başladı

18 Nisan 2020 15:48

Doktorların börek nakli önerdiği şarkıcı Ferdi Tayfur’a, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Mustafa Ünal’dan davet geldi. Ünal Twitter hesabından yatığı paylaşımda Ferdi Tayfur’u Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi’ne davet etti.
 

"Dilerse tedavi etmekten memnuniyet duyarız"

Ünal yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Şarkıları ve beyefendi kişiliğiyle gönlümüzde ayrı bir yeri olan sayın Ferdi Tayfur Beye geçmiş olsun diyorum. Dilerse kendisini Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi’mizde misafir edip gerekli tedaviyi uygulamaktan memnuniyet duyarız.”

 

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