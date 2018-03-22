T24 LogoT24 Logo
Spor

Ferdi Kadıoğlu, Türkiye Milli Takımı'nı reddederek Hollanda'yı seçti

Genç yıldız adayı tercihini Portakal'dan yana kullandı

22 Mart 2018 17:44

Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Hollanda doğumlu futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Türkiye A Milli Futbol Takımından gelen teklifi reddetti. NEC Nijmegen takımında sergilediği performans ile dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu, Hollanda Milli Takımını seçeceğini açıkladı.

"Türkiye'yi reddettim"

Henüz 18 yaşında olmasına rağmen NEC Nijmegen'de 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu, Hollanda U19 Milli Takımı ile Avrupa U19 Şampiyonası Elit Grup 1'de mücadele ediyor. Hollanda U19 Milli Takımının grubun ilk maçında Norveç U19 Milli Takımını 6-1 yendiği maçta takımının 5. golünü ağlara bırakan Ferdi Kadıoğlu, karşılaşma sonrası geleceği ile ilgili konuştu. Türkiye A Milli Futbol Takımından gelen teklifi reddettiğini belirten genç yıldız adayı, Hollanda Milli Takımında forma giymek istediğini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin kendisi ile temasa geçtiğini doğrulayan Ferdi Kadıoğlu "Gerçekten temas var. Türkiye de bir seçenek ama şu anda Hollanda'yı seçiyorum" dedi.

Hollanda U19 Milli Takımında oynamaktan dolayı çok mutlu olduğunu da belirten Ferdi Kadıoğlu "Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Hollanda'da (U19) genellikle iyi maçlar çıkarıyorum. Hollanda'daki en iyi yeteneklerle birlikte oynuyorum ve bu nedenle mükemmel olabilir. Kendime güveniyorum ve kendimi gerçekten gösterebilirim" şeklinde konuştu.

Ferdi Kadıoğlu, Hollanda 2. Liginde mücadele eden ve 2. sırada yer alan NEC Nijmegen forması ile çıktığı 27 lig maçında 5 gol atarken 10 da asist yaptı.

ETİKETLER

Ferdi KadıoğluHollandaTürkiyegenç yıldızMilli Takım seçimiTürkiyeyi reddetti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24