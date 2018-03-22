Ferdi Kadıoğlu, Türkiye Milli Takımı'nı reddederek Hollanda'yı seçti

Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Hollanda doğumlu futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Türkiye A Milli Futbol Takımından gelen teklifi reddetti. NEC Nijmegen takımında sergilediği performans ile dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu, Hollanda Milli Takımını seçeceğini açıkladı.

"Türkiye'yi reddettim"

Henüz 18 yaşında olmasına rağmen NEC Nijmegen'de 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu, Hollanda U19 Milli Takımı ile Avrupa U19 Şampiyonası Elit Grup 1'de mücadele ediyor. Hollanda U19 Milli Takımının grubun ilk maçında Norveç U19 Milli Takımını 6-1 yendiği maçta takımının 5. golünü ağlara bırakan Ferdi Kadıoğlu, karşılaşma sonrası geleceği ile ilgili konuştu. Türkiye A Milli Futbol Takımından gelen teklifi reddettiğini belirten genç yıldız adayı, Hollanda Milli Takımında forma giymek istediğini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin kendisi ile temasa geçtiğini doğrulayan Ferdi Kadıoğlu "Gerçekten temas var. Türkiye de bir seçenek ama şu anda Hollanda'yı seçiyorum" dedi.

Hollanda U19 Milli Takımında oynamaktan dolayı çok mutlu olduğunu da belirten Ferdi Kadıoğlu "Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Hollanda'da (U19) genellikle iyi maçlar çıkarıyorum. Hollanda'daki en iyi yeteneklerle birlikte oynuyorum ve bu nedenle mükemmel olabilir. Kendime güveniyorum ve kendimi gerçekten gösterebilirim" şeklinde konuştu.

Ferdi Kadıoğlu, Hollanda 2. Liginde mücadele eden ve 2. sırada yer alan NEC Nijmegen forması ile çıktığı 27 lig maçında 5 gol atarken 10 da asist yaptı.