Fenerbahçe'nin genç orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'na Kanada Milli Takımı'ndan resmi davet geldi.

Bu sezon performansı artan ve Fenerbahçe Teknik Drektörü Vitor Pereira tarafından sol kanat bek olarak görevlendirilen Ferdi Kadıoğlu'na, Kanada Milli Takımı'ndan davet geldi.

Ferdi'nin bu çıkışı hangi milli takımı seçeceği sorusunu da tekrar gündeme getirdi. 18 yaşındaki orta saha şu ana dek Hollanda'nın alt yaş kategorilerinde oynadı.

Türkiye Milli Takımı ve Hollanda Milli Takımı'ndan şimdilik bir teklif almayan Ferdi Kadıoğlu'nun, gelen tekliflere göre önümüzdeki günlerde kararını vermesi bekleniyor.

Spor muhabiri ve Vole moderatörü Yağız Sabuncuoğlu, "Ferdi Kadıoğlu’na şu ana kadar tek resmi davet Kanada Milli Takımı’ndan geldi. A Milli Takım ve Hollanda'dan henüz davet gelmedi. Ferdi'nin önceliği Kanada değil" bilgisini paylaştı.

Babası Türk, annesi Kanadalı olan Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'da dünyaya geldi. Dolayısıyla bu üç ülke ile de bağı bulunuyor.