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Spor

Ferdi Kadıoğlu: Derbiyi sabırsızlıkla bekliyoruz

"Dünyanın en büyük maçlarından birini oynayacağız"

06 Nisan 2022 20:16

Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, hafta sonu oynayacakları Galatasaray derbisi için sabırsızlandığını söyleyerek, "Dünyanın en büyük maçlarından birini oynayacağız ve hep birlikte neler olacağını göreceğiz” dedi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürürken, Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe TV’de yayınlanan ‘Günün Röportajı’ programının konuğu oldu.

Uzun süren sakatlığının ardından verimli bir rehabilite süreci geçirdiğini ve şu an çok daha güçlü bir şekilde sahada yer aldığını ifade eden Ferdi Kadıoğlu, hafta sonu Galatasaray ile oynayacağımız derbi maçı için sabırsızlandıklarını da söyledi. Uzun süren sakatlık sürecinin ardından Kayserispor maçıyla yeniden sahalara dönen Ferdi Kadıoğlu, bu süreci şu şekilde anlattı:

"Benim açımdan gerçekten zor bir periyot oldu"

“Benim açımdan gerçekten zor bir periyot olduğunu söyleyebilirim, çünkü o dönemlerde gayet formdaydım ve iyi maçlar çıkardığımı düşünüyorum. O süreçte maalesef önemli maçları da kaçırmış oldum, bundan dolayı da çok üzgünüm. Bu sakatlığın pozitif tarafına bakacak olursam eğer bu süreçte gerçekten çok fazla çalıştım. Fitness antrenörleriyle, doktorumuzla, fizyoterapistlerimizle beraber çok iyi bir şekilde bu süreci geçirdiğimizi söyleyebilirim. Bu sakatlık sürecinden sonra kendimi çok daha güçlü hissediyorum. Mutlu olduğum şey de son maçta, son dakikalarda almış olduğum süre. Bizim açımızdan gerçek anlamda 4-0’lık çok güzel bir galibiyet oldu. Şu an itibarıyla sabırsızlıkla hafta sonunu bekliyoruz. Dünyanın en büyük maçlarından birini oynayacağız ve hep birlikte neler olacağını göreceğiz.”

“Teknik Direktörümüz İsmail Hocamız ile iyi bir iletişime sahibiz"

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