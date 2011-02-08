-FERDA PAKSÜT POLİSE HAKARETTEN YARGILANIYOR ANKARA (A.A) - 08.02.2011 - Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt'ün eşi Ferda Paksüt'ün ''3 polis memuruna haksız fiil nedeniyle hakaret'' suçlamasıyla yargılanmasına başlandı. Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Ferda Paksüt, şikayetçi polis memurları Ahmet Teke ve Nesip Söylemez ile tarafların avukatları katıldı. Müşteki polis memuru Gökhan Ayhan ise şehir dışında olması nedeniyle duruşmaya gelemedi. Ferda Paksüt, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, yazılı savunmasını mahkemeye sundu. Polis memurları Teke ve Söylemez ise görev nedeniyle müşteki Gökhan Ayhan'la birlikte 13 Mayıs 2008'de Ankara Kavaklıdere Tenis Kulübü'nün yakınlarında bulundukları sırada Ferda Paksüt'ün bulundukları aracın yanına gelerek kendilerine hakaret ettiğini savundu. Söylemez, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt'ü rencide etmemek için daha önce şikayette bulunmadıklarını ancak ''tenis kulübünün yakınlarında bulunmalarının farklı yerlere çekilmesi'' üzerine şikayetçi olduklarını kaydetti. Hakim Namık Özdemir, Teke ve Söylemez'in müdahillik talebini kabul etti. Ferda Paksüt'ün avukatı Bülent Hayri Acar ise müştekilerin Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt'ü izledikleri iddiasıyla Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandıklarını hatırlatarak, müştekilerin söz konusu davada sanık olduktan sonra beyanlarını değiştirdiklerini ve Ferda Paksüt'ten şikayetçi olduklarını savundu. Ankara Kavaklıdere Tenis Kulübü'nün güvenlik görevlisi Serdar Özkan da duruşmada tanık olarak dinlenildi. Olay günü Ferda Paksüt'ün polislerin bulunduğu aracın yanına giderek biriyle konuştuğunu ifade eden Özkan, ancak dava konusu sözü duymadığını belirtti. Hakim Özdemir, müşteki Gökhan Ayhan ile usulüne uygun çağrı belgesine rağmen duruşmaya katılmayan tanık Erkan Kuş'un zorla getirme emriyle mahkemeye celbine, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesindeki dava dosyasının incelenmek üzere istenmesine karar verdi. Ferda Paksüt'ün vareste tutulmasını kararlaştıran Özdemir, duruşmayı erteledi.