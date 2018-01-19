Feray Şahin davası ertelendi

Mersin'de polis kurşunuyla öldüğü iddia edilen üniversite öğrencisi Feray Şahin davasında, ikinci duruşma görüldü. Duruşma 13 Mart tarihine ertelenirken, anne Aysel Şahin, "Kızımın katiline müebbet hapis verilmesini istiyorum" talebini yineledi.

2017 Eylül ayında meydana gelen olayda Feray Şahin, İstanbul’da görev yapan ve tatil için Mersin’e gelen Polis Memuru Burak A’nın silahından çıkan kurşun ile göğsünden vurularak hayatını kaybetmişti. Burak A. çıktığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı. Bugün Mersin 5. ağır ceza mahkemesinde davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmada anne Aysel Şahin ve baba Bekir Şahin hazır bulunurken, çok sayıda kadın avukat davaya müdahil oldu.

Görülen duruşmada yapılan savunmaların ardından sanık polis Burak A.’nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, "Telefondaki şifrenin kırılarak yapılan konuşmaların tespit edilmesi, bütün tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi" gerekçeleriyle duruşmayı 13 Mart 2018 tarihine erteledi.

Anne Aysel Şahin duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Kızımın katiline müebbet hapis verilmesini istiyorum. Kolay değil. 23 yaşındaki yavrumu, arkadaşımı, dostumu aldılar benden. Kadın cinayetleri son bulsun, cinayetlerin önüne geçmek için gerekli cezaların verilmesini istiyorum" dedi.