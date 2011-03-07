-FENRBAHÇELİ NEVİN VE BURCU'YA SPONSOR İSTANBUL (A.A) - 07.03.2011 - Fenerbahçe'nin bayan atletleri Nevin Yanıt ve Burcu Ayhan'a, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Denizbank sponsor oluyor. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı 1907 Tribünü'nde yarın saat 18.30'da yapılacak sponsorluk imza törenine, Nevin ve Burcu'nun yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in de katılacağı bildirildi. Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, basın toplantısında sponsorluk anlaşmasının detaylarının duyurulacağı belirtilerek, ''Toplantının Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yapılıyor olması, bu desteğe ayrı bir özellik katıyor'' denildi.