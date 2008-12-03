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'Fener'le ilgili tüm bilgiler istendi

Ankara Başsavcılığı, Deniz Feneri davasıyla ilgili kararı ve soruşturmada isimleri geçen kişiler hakkındaki tüm bilgi ve belgeleri, Alman makamlarından talep ettiğini açık

03 Aralık 2008 02:00

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Frankfurt Eyaleti 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin Deniz Feneri davasıyla ilgili kararı ve soruşturmada isimleri geçen kişiler hakkındaki tüm bilgi ve belgeleri, Alman makamlarından talep ettiği bildirildi.

Başsavcılık yetkilileri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve kamuoyunda "Deniz Feneri" soruşturması olarak adlandırılan soruşturma kapsamında; uluslararası sözleşmeler çerçevesinde yapılan soruşturmaya esas teşkil edecek nitelikteki Frankfurt Eyaleti 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararı ile soruşturmada isimleri geçen kişiler hakkındaki tüm bilgi
ve belgelerin, yetkili Alman makamlarından talep edildiğini kaydettiler.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, talep edilen bilgi ve belgelerin, soruşturmanın bu aşamasında gerekli ve yeterli bulunduğunu belirttiler.

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