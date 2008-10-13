Fenerium S.O.S. veriyor

Fener Bahçe’nin son 5 yılına damgasını vuran Fenerium, bu sezonki kötü sonuçlardan en büyük darbe alan kurum oldu. 30 bin kombine satılmasına ve takıma büyük ilgi olmasına karşın, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’ndeki başarısızlık, Fenerium’ların satışlarını büyük oranda düşürdü.



Başkan Aziz Yıldırım ile yıldızı barışmayan eski genel müdür Bahadır Kaan Türkay’ın yerine, Bülent Atuk getirildi. Ancak geçen sene yakalanan 47 trilyonluk Fenerium satışları, yeni yıla girmeye 2.5 ay kala ancak 28 trilyonu buldu



Sonuçlar etkilendi



Geçen yapılan planlamaya göre yönetim, bu sezon hem kombine, hem de Fenerium’lardan büyük patlama bekliyordu. Eski genel müdür B.Kaan Türkay bu sezon için ön gördüğü 57 trilyonluk bütçenin yarısına ulaşlabildi. Ancak sık sık değiştirilen formalar ve ürünler, taraftarın alım gücünün düşmesi ve takımın başarısız sonuçlar almasıyla, ön görülen 57 trilyonluk bütçenin çok uzağında kaldı. Kulübün en büyük maddi gelir kaynağı Fenerium mağazalarının sahipleri, son günlerde adeta kan ağlayarak “Alınan kötü sonuçlar etken oldu. Ama bir durma noktası yaşıyoruz. Transferlerin başarısızlığı ve bu isimlere güvensizlik satışları olumsuz etkiledi. Josico, Emre ve Burak formaları ilgi görmüyor. Eski oyunculara ait ürünlerin satışları da düştü” diyor



600 bin dolar uçtu



Feneriumlar’ın geçtiğimiz sezona göre satışları yarı yarıya düşerken, başkan Aziz Yıldırım’ın Çin’den getirttiği ’kanarya yağmurlukları’ da elde kaldı. 600 bin dolara alınan 60 bin yağmurluğun ancak 10 bini satıldı. Satışa çıkan koli koli yağmurluklar, depolarda bekliyor. Takımın patlama yapmasını ve satışların artmasını bekleyen yönetim, bir kampanya yapıp, indirime giderek ürünleri de elden çıkarmaya çalışacak



Uğurlu gelmedi



Bülent Atuk’un Fenerium’un başına gelmesinden sonra takımının aldığı başarısız sonuçlar ve personelle gergin ilişkileri nedeniyle çalışan birçok personelin “Kaan Türkay’ın hakkı yendi. 8 yılda Fenerium’u nereye taşıdı, kıymeti bilinmedi. Bülent Atuk uğurlu gelmedi” diye eleştirdiği belirtildi.













