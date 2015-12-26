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Ekonomi

Fenerium halka açılıyor

Fenerbahçe, lisanslı ürünlerinin üretim ve satışı için kurulan şirketin halka açılacağını KAP'a bildirdi

26 Aralık 2015 00:05

Fenerbahçe Kulübü'nün lisanslı ürünlerinin üretim ve satışı için 2000 yılında kurulan ve bugün itibariyle Türkiye'nin dört bir yanında 101 mağazaya ulaşan Fenerium halka açılıyor.

DHA'nın haberine göre, Fenerbahçe Futbol AŞ, Fenerbahçe Spor Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Fenerium) paylarının halka arzı konusunda çalışmalara başlanması için yönetime yetki verilmesine karar verildiğini bildirdi.

Fenerbahçe tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzca şirketimizin, sermayesinde yüzde 82,5 paya sahip olduğu bağlı ortaklığımız Fenerium paylarının halka arzı konusunda çalışmalara başlanması için yönetime yetki verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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