Fenerium doldu, taştı

T24 - Fenerbahçe taraftarları, klübe ekonomik destek için yurt genelindeki Fenerium'lara akın etti.



Sarı-lacivertli taraftarlar, ''Sevgi eylem gerektirir, 5 Gün 5 Eylem'' sloganıyla duyurduğu eylemler dizisinin bir parçası olarak bugün ''Fenerium'lara Akın'' organizasyonunu hayata geçirdi.



Taraftarlar, kulübe ekonomik olarak katkıda bulunmak için yurt genelindeki mağazalardan Fenerbahçe ürünleri satın aldı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı altındaki Fenerium mağazası da sarı-lacivertli taraftarların akınına uğrayan yerler arasında idi.



Bu arada, Fenerbahçe Kulübü de bugün Fenerium mağazalarından yapılacak tüm alışverişlerde yüzde 25 indirim uygulayacağını duyurdu.



