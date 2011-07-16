T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Fenerium doldu, taştı

Fenerbahçe taraftarları, klübe ekonomik destek için yurt genelindeki Fenerium'lara akın etti.

16 Temmuz 2011 03:00

T24 - Fenerbahçe taraftarları, klübe ekonomik destek için yurt genelindeki Fenerium'lara akın etti.


Sarı-lacivertli taraftarlar, ''Sevgi eylem gerektirir, 5 Gün 5 Eylem'' sloganıyla duyurduğu eylemler dizisinin bir parçası olarak bugün ''Fenerium'lara Akın'' organizasyonunu hayata geçirdi.


Taraftarlar, kulübe ekonomik olarak katkıda bulunmak için yurt genelindeki mağazalardan Fenerbahçe ürünleri satın aldı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı altındaki Fenerium mağazası da sarı-lacivertli taraftarların akınına uğrayan yerler arasında idi.


Bu arada, Fenerbahçe Kulübü de bugün Fenerium mağazalarından yapılacak tüm alışverişlerde yüzde 25 indirim uygulayacağını duyurdu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24