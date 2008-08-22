Fener'in zor sınavı

Fenerbahçe ile Gaziantepspor, yarın yapacakları 2008-2009 sezonunun ilk hafta maçında ligde 45. kez karşı karşıya gelecek.





İki takım arasında 30 Eylül 1979 tarihinde Gaziantep'te 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başlayan rekabette, geride kalan maçlarda galibiyet sayısında sarı-lacivertlilerin 29-8 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 7 kez de eşitliği bozamadı.



Fenerbahçe'nin ligde attığı toplam 94 gole, Gaziantepspor 46 golle karşılık verdi. İki takım arasında geçen sezon yapılan maçları Fenerbahçe İstanbul'da 2-1, Gaziantep'te de 5-0'lık skorlarla kazanmıştı.



Fenerbahçe ile Gaziantepspor, yarın yapacakları lig maçında Gaziantep'te 22. kez karşı karşıya gelecek. Gaziantep'te yapılan toplam 21 lig maçında, Fenerbahçe 9, Gaziantepspor

7 galibiyet alırken, 5 maç berabere bitti. Gol sayısında da Fenerbahçe'nin 37-30 üstünlüğü bulunuyor. Bu arada, iki takım arasında 1993-94 sezonunda Gaziantep'te yapılması

gereken maç, ev sahibi ekibin cezası nedeniyle Mersin'de oynanmış ve Fenerbahçe 2-0 galip gelmişti.



Ev sahibi ekip, Fenerbahçe karşısında lig maçlarında 7 yılı aşkın süredir galibiyet alamıyor. Gaziantepspor, 10 Kasım 2000 tarihinde evinde 2-1 kazandığı maçın ardından, 21 Nisan 2001'den itibaren sarı-lacivertli rakibiyle yaptığı son 15 lig maçında galip gelemezken, bu süre içinde 14 kez yenildi, sadece 1 beraberlik alabildi. Fenerbahçe, iki takım arasında ligdeki son 11 randevuyu da kazanmayı bildi.



51. sezonuna giren lig tarihinde şimdiye dek bir maçta en fazla gol Fenerbahçe ile Gaziantepspor'un oynadıkları bir karşılaşmada filelere gitti. İki takım arasında 1991-92 sezonunda, 16 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul'da yapılan maçı sarı-lacivertli ekip 8-4 kazanırken, filelere giden toplam 12 gol, Birinci Futbol Ligi'nde şimdiye dek bir maçta

atılan en fazla gol olarak tarihe geçti.