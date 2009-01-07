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Spor

Fener'in rakibi Bursaspor

Fenerbahçe, Fortis Türkiye Kupası D Grubu'nda Bursaspor'u bugün saat 20.00'de Kadıköy'de ağırlayacak.

07 Ocak 2009 02:00


Fenerbahçe, Fortis Türkiye Kupası D Grubu'nda Bursaspor'u bugün saat 20.00'de Kadıköy'de ağırlayacak.

Fortis Türkiye Kupası D Grubu'nda bugün Kadıköy'de Bursaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, taraftarı önünde yapacağı mücadeleyi kazanmak istiyor.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

Gruptaki ilk maçında deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, ikinci maçından da sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Bu karşılaşma öncesi, çıktığı iki maçı da kazanarak 6 puan elde eden Bursaspor lider durumda bulunurken, bir maç yapan Fenerbahçe 3 puanla 2. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones'in, Bursaspor karşısında, lig maçlarında yedek kalan bazı oyuncuları da dahil edeceği 11 kişilik kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor.

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