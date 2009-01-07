Fener'in rakibi Bursaspor



Fenerbahçe, Fortis Türkiye Kupası D Grubu'nda Bursaspor'u bugün saat 20.00'de Kadıköy'de ağırlayacak.



Fortis Türkiye Kupası D Grubu'nda bugün Kadıköy'de Bursaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, taraftarı önünde yapacağı mücadeleyi kazanmak istiyor.



Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.



Gruptaki ilk maçında deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, ikinci maçından da sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.



Bu karşılaşma öncesi, çıktığı iki maçı da kazanarak 6 puan elde eden Bursaspor lider durumda bulunurken, bir maç yapan Fenerbahçe 3 puanla 2. sırada yer alıyor.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones'in, Bursaspor karşısında, lig maçlarında yedek kalan bazı oyuncuları da dahil edeceği 11 kişilik kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor.

