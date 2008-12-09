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Spor

Fener'in kritik sınavı

Fenerbahçe, ULEB Avrupa Ligi C Grubu'nda bugün Almanya'nın Alba Berlin takımıyla saat 21.00'da karşılaşacak.

09 Aralık 2008 02:00


Fenerbahçe Ülker, ULEB Avrupa Ligi C Grubu'nda bugün Almanya'nın Alba Berlin takımıyla saat 21.00'da karşılaşacak.



Basketbolda ULEB Avrupa Ligi'nde (C) Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe Ülker, grubundaki 7. maçında bugün Almanya'nın Alba Berlin takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Ülker ile Alba Berlin arasındaki karşılaşma bugün TSİ 21.00'da yapılacak. Grubundaki son maçında İspanya'nın TAU Ceramica takımına 81-69 mağlup olan ve 6 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgiyle 4. sırada yer alan sarı-lacivertli takım, Alman rakibini yenerek zirvede kalma iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Sarı-lacivertli takımın bugünkü rakibi Alba Berlin ise şu ana dek yaptığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 yenilgi alarak, 5. sırada kendisine yer buldu. 


 9 Aralık Salı
 Skor
 Alba Berlin - Fenerbahce Ulker -
 10 Aralık Çarşamba
  

 CSKA Moskova - Panionios OT

 -
 Cibona - Le Mans -
 Efes Pilsen - AJ Milano -
 Tau Ceramica - Union Olimpija -
 Unicaja - Olympiacos -
 Montepaschi Siena - Zalgiris -
 11 Aralık Perşembe
  
 SLUC Nancy - Asseco Prokom -
 Panathinaikos - Regal Barcelona -
 Real Madrid - Partizan -
 Air Avellino - Maccabi Electra -
 DKV Joventut - Lottomatica Roma

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