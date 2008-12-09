Fener'in kritik sınavı

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Basketbolda ULEB Avrupa Ligi'nde (C) Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe Ülker, grubundaki 7. maçında bugün Almanya'nın Alba Berlin takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.Fenerbahçe Ülker ile Alba Berlin arasındaki karşılaşma bugün TSİ 21.00'da yapılacak. Grubundaki son maçında İspanya'nın TAU Ceramica takımına 81-69 mağlup olan ve 6 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgiyle 4. sırada yer alan sarı-lacivertli takım, Alman rakibini yenerek zirvede kalma iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.Sarı-lacivertli takımın bugünkü rakibi Alba Berlin ise şu ana dek yaptığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 yenilgi alarak, 5. sırada kendisine yer buldu.